شكرا لقرائتكم خبر عن «حاوى» الزمالك من اعتلاء سلم النجومية للاعب فاقد الهوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف أيمن حفني الأنظار إليه بشدة مطلع موسم 2010-2011 بموهبته الفذة وقدراته الفائقة على المراوغة والتلاعب بدفاع المنافسين وخداع حراس المرمى، ليصبح محط أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فيشتد الصراع على الظفر بخدماته فى ظل تمسك ناديه بخدماته ورفض التفريط فيه. أيمن حفنى الذى بزغ نجمه مع فريق مصر للمقاصة فى الظهور الأول للفريق الفيومى بدورى الأضواء والشهرة قبل 8 أعوام ماضية، ومن بعده التألق مع فريق طلائع الجيش ثم أهلى طرابلس الليبى، والذى انضم للزمالك فى صيف 2014 فى واحدة من أقوى صفقات القلعة البيضاء آنذاك، بات بلا نادٍ يلعب بصفوفه بعد خطأ إدارى فادح من مسؤولى مصر للمقاصة بعد إتمام التعاقد معه منذ أسابيع قليلة، ليصبح ضحية أخطاء الإداريين فى أندية الكرة المصرية. وتحول صاحب الـ 34 عاماً، من «حاوى» بصفوف القلعة البيضاء يخيف جميع منافسيه ويرجح كفة فريقه إلى لاعب فاقد الهوية ضحية خطأ إدارى تسبب فى ابتعاده عن اللعبة للمرة الأولى منذ ممارسته لها.

وأبدت عدة أندية من دورى الدرجة الثانية فى مصر رغبتها فى ضم حفنى على رأسها نادى الترسانة، إلا أن مسؤولى اتحاد الكرة المصرى أعلنوا عن استحالة انضمام اللاعب لأى نادٍ لأنه ليس حراً، ومرتبط بتعاقد مع مصر للمقاصة، بحلاف الخطأ الذى أدى إلى عدم قيده بقائمة الفريق للموسم الكروى الجديد.

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وربما تسببت كثرة تغير الأجهزة الفنية داخل نادى الزمالك فى التأثير على موهبة ومستوى حفنى، فدائماً ما يعشق اللاعب الموهوب الاستقرار، ويتأثر سلباً بتغير المدربين، فى الوقت الذى كان يعانى خلاله «حاوى» الزمالك من تهميش بعض المدراء الفنيين له بسبب لياقته البدنية وقلة واجباته الدفاعية.

جماهير الزمالك عشقت «الحاوى» أيمن حفنى على مدار 5 أعوام قضاها داخل أروقة ميت عقبة، وتغنت باسمه فى أكثر من مناسبة استطاع خلالها ترجيح كفة الفريق ومنحه قبلة الحياة والتسبب فى عدد كبير من الانتصارات، بعدما ساهم اللاعب بـ50 هدفاً خلال رحلته مع الفريق الأبيض ما بين التسجيل والصناعة.

وشارك حفنى فى 203 مباريات فى مسيرته مع الأندية التى لعب بقميصها بخلاف 4 مباريات دولية بقميص منتخب مصر، نجح خلالها فى تسجيل 25 هدفاً وصناعة 45، فى الوقت الذى حصل خلالها على 27 بطاقة صفراء وبطاقتين باللون الأحمر.

وحقق حفنى خلال مسيرته الكروية 6 ألقاب جميعها مع الزمالك، بواقع 3 تتويجات لكأس مصر ولقب للدورى وآخر للكونفيدرالية وآخر للسوبر المصرى.