شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك «الإفريقى».. لا يُقهر بالثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسارة غير متوقعة تلقاها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى ذهاب دور الـ 32 لرابطة دورى أبطال إفريقيا 2019-2020، على يد مضيفه جينيراسيون فوت السنغالى بهدفين مقابل هدف. ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف فى لقاء الإياب بالقاهرة، من أجل اجتياز عقبة بطل السنغال وبلوغ مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، حيث سهّل هدف مصطفى محمد خارج الديار كثيرًا من مهمة الفارس الأبيض فى موقعة الإياب.

وعلى مدار تاريخ نادى الزمالك ببطولات الأندية الإفريقية، نجح الفريق فى عدة مناسبات بالعودة والتفوق على منافسيه عقب الخسارة ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وهو ما نرصده فى التقرير التالى تفاؤلًا بإمكانية بطل مصر اجتياز عقبة نظيره السنغالى:

فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 1986 خسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام كانون ياوندى بالكاميرون، ولكنه نجح فى إقصاء بطل الكاميرون وبلوغ النهائى بثنائية نظيفة بالإياب فى القاهرة.

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من جديد يخسر الزمالك بنتيجة ١/٢ فى موقعة الذهاب خارج مصر، وذلك بذهاب ثمن نهائى دورى الأبطال نسخة 1993 على يد كايزر تشيفز الجنوب إفريقى، وعاد بطل مصر للفوز فى القاهرة بهدف وحصد بطاقة الترشح.

يواصل الزمالك تفوقه بعد الخسارة خارج الديار بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، فيحقق لقب دورى الأبطال 1996 على حساب شوتنج ستارز النيجيرى بركلات التنرجيح، بعدما فاز، بنفس النتيجة التى خسر بها، فى لقاء العودة بالقاهرة.

من جديد يحقق الفارس الأبيض لقبًا بعد خسارة بهدفين مقابل هدف خارج حدود ملعبه فى الذهاب، حيث هُزم أمام يوهانج الكورى بذهاب الأفروآسيوى عام 1997، وصحح الأوضاع فى القاهرة وانتصر بهدف وحيد وعانق الكأس.

ويشهد ربع نهائى كأس الاتحاد الإفريقى 1999 على خسارة الزمالك فى الذهاب على يد كوارا النيجيرى بنتيجة (2/1) ويُعوض بطل مصر فى لقاء الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة منحته التأهل للدور التالى عن جدارة.