شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يُنهى مسلسل العودة إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا لم يعد مهتمًا بالعودة لفريقه السابق برشلونة الإسبانى، مشيرة إلى أن وجهته المقبلة قد تصبح الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وقالت الصحيفة، إن آمال نيمار خابت بعد فشل عودته للفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مضيفًا: «يعتقد نيمار أن برشلونة لم يقم بما يكفى لإعادته إلى الفريق، وهو ما يعنى أن اهتمامات اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ستتغير». وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلى يستعد لتجربة جديدة ستكون هذه المرة فى «البريميرليج» بعد توصله لاتفاق مع العملاق مانشستر يونايتد الإنجليزى، مضيفة أن نادى الشياطين الحمر توافق مع نيمار على صفقة بقيمة 230 مليون يورو، كما أن مسؤولى النادى الإنجليزى مستعدون لمنحه راتبا سنويا يناهز الـ50 مليون يورو.

من جهتها، كشفت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أن نيمار سيبقى فى سان جيرمان لمدة موسم إضافى واحد فقط، قبل أن ينتقل إلى «مان يونايتد».

وكان نيمار أبدى، فى وقت سابق، عدم رغبته فى الاستمرار مع فريق عاصمة النور، إلا أن تعثر المفاوضات مع «البارسا» فرضت عليه البقاء.

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وكان مهاجم البرازيل أنقذ فريقه، مساء أمس الأول، حين أحرز له هدف الفوز 1/0 على مستضيفه أوليمبيك ليون، ليحكم الفريق بذلك قبضته على صدارة دورى الدرجة الأولى الفرنسى لكرة القدم.

فى السياق نفسه، يعتقد أندير هيريرا، نجم خط وسط نادى باريس سان جيرمان، أن زميله فى الفريق، نيمار، قادر على الفوز بالكرة الذهبية، كما أبدى سعادته ببقاء نيمار واللعب بجانبه.

وقال النجم الإسبانى: «أنا متحمس للعب بجانب نيمار. عندما لا تستطيع التسجيل ويكون لديك نيمار فى الدقائق الأخيرة، فأنت تعلم أنه يمكنك الفوز فى اللحظات الأخيرة».

وأضاف فى حديثه: «مسلسل مستقبل نيمار فى سوق الانتقالات؟ لا أريد التحدث عن ما حدث هذا الصيف، الآن هو معنا. إنه لاعب رائع. قد يتوج بالكرة الذهبية العام المقبل».

يذكر أن نيمار كان وراء الفوزين اللذين حققهما الفريق الباريسى فى الدورى الفرنسى أمام ستراسبورج وليون، والمفارقة أن الهدفين جاءا فى اللحظات الأخيرة من اللقاءين.