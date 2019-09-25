شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» مهدد بالإيقاف بسبب الإساءات لحكم غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الأوروجوايانى لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أهان الحكم المساعد خلال مباراة فريقه أمام غرناطة، والتى أقيمت، السبت الماضى، بمنافسات الجولة الخامسة من الدورى الإسبانى، وأصبح مهددًا بالإيقاف من جانب الاتحاد الإسبانى لكرة القدم. وسقط برشلونة أمام مضيفه غرناطة، بهدفين نظيفين، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية المستمرة منذ انطلاقة الموسم الجارى. وقالت الصحيفة إن بعض لقطات الكاميرات، أظهرت سواريز وهو يصرخ فى وجه الحكم المساعد، خلال المباراة، حيث ادعى «لويزيتو» أنه تمت عرقلته من قبل لاعب غرناطة، ومع ذلك لم يقم الحكم المساعد بالإشارة لوجود مخالفة. وأضافت أن سواريز قال للحكم المساعد إنه «عديم الجدوى والفائدة»، كما وجه إليه كلمات: «أنت طفل كاذب.. أنت كاذب». ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

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من جانبه أكد إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، أنه يشعر بالقلق على فريقه هذا الموسم، قائلًا: «يتعين علينا التركيز على هذا الموسم لتحليل ما يحدث حاليًا، وبالنظر للعام الماضى، فنحن عانينا، ثم عدنا، وفزنا على ليفربول، لكن خارج ملعبنا لم نحقق النتائج الجيدة؛ لأننا لم نلعب بشكل جيد».

وأردف: «هناك متطلبات كثيرة، وفى برشلونة تكون الطموحات أكبر والمدرب دائمًا فى دائرة الضوء، نحن لم نبدأ هذا الموسم بشكل جيد، وعلينا العودة، حان الوقت للتغلب على ذلك الموقف، كما حدث العام الماضى».

وأوضح: «فى كرة القدم الحديث عن الأزمات يكون سريعًا، فأنت تدخل فى أزمة 3 أيام، وتُغادرها أيضًا فى 3 أيام، وهذا ما يتعين علينا تجربته، يتوجب علينا حصد 6 نقاط فى المباراتين المقبلتين لاستعادة الهدوء». وأشار المدير الفنى للفريق الكتالونى: «جريزمان لعب كمهاجم وعلى الجناح، لكننا لم نظهر بشكل جيد هجوميًا خارج ملعبنا، لكن الأمر لا يتعلق بجريزمان أو أنسو أو كارليس بيريز أو سواريز، المشكلة جماعية ويجب علينا أن نتحسن». وحول أزمة استقبال الأهداف، علق: «إذا هاجمت بشكل جيد؛ فإن الخصم سيهاجمك بشكل أقل، وهو أمر يجب أن نأخذه فى الاعتبار، ليس من الطبيعى أن يُحتسب علينا 3 ركلات جزاء فى 6 مباريات، وليس من المنطقى أن يسجل ضدنا فالنسيا وبيتيس أثناء سيطرتنا». واختتم: «أنا قلق على البارسا، لكن الملكى فريق رائع والمنافسة ستكون قوية ونحن سنعود كما كنا من قبل».