مولودية الجزائر يهزم ظفار العماني فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا غاليا على ضيفه ظفار العمانى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "5 يوليو"، بذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".



أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيوب عزى فى الدقيقة 58.

بتلك النتيجة يكفى الفريق الجزائرى تحقيق نتيجة التعادل فى لقاء الإياب، الذى سيقام فى العاصمة العمانية مسقط يوم 30 سبتمبر الحالى.

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