شكرا لقرائتكم محمد يوسف: رفضت وضع مؤمن زكريا بالفئة الأولى مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أن مؤمن زكريا طلب وضعه مع لاعبي الفئة الأولى بالفريق، ولكن قوبل طلبه بالرفض. وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: كنا نصنف اللاعبين بناءا على عدد السنين والمباريات والبطولات، وتم وضع مؤمن زكريا في فئة معينة. وأردف : طالب مؤمن بوضعه في الفئة الاولى ولكن قولت له "مفيش غير دا" Advertisements وأكمل: " أول خمسة وستة أشهر مع الأهلي كنت اتواجد طوال اليوم، بحكم منصب المدرب والقائم بأعمل مدير الكرة. واردف : كنت اذهب أولا لانهاء العمل الاداري قبل المران، كان هناك تعاقدات كثيرة تحتاج للعمل. وتابع : عقد الشناوي كان به تعديلات، وحدثت مطالب لفئات الفريق عقب أزمة عبد الله السعيد.

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