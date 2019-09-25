محمد يوسف: قررت الرحيل عن الأهلي قبل إقالة لاسارتي...

جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف المدرب العام السابق بالنادي الأهلي عن اتخاذه قرار الرحيل عن الأهلي في فترتين سابقتين.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "كنت واخد قرار اني مكملش بعد كأس مصر أيًا كان مصير لاسارتي".

وتابع: "في فترتين سابقتين فكرت في الرحيل، عندما تم التعاقد مع لاسارتي وبعد تأجيل الدوري إلى بعد أمم إفريقيا، ولكن قررت عدم الرحيل حتى لا يُفهم قراري بشكل خاطئ".

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وأكد أن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق كان يسمعه في بعض الأوقات بحكم خبراته.‏

وقال يوسف خ : "انا ضد القول أن ‏لاسارتي كان بيسمع أو لا، فهو يسمع في بعض الأوقات بحكم خبراتي".‏

وأكمل : "لكن لا أقدر على إجباره ليسمعني، ولا يوجد شئ إسمه بملي قراري عليه، فالقرار الأخير له وليس لي، وعندما ‏يلجأ لي فأخبره برأيي".‏