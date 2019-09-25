شكرا لقرائتكم محمد يوسف: قررت الرحيل عن الأهلي قبل إقالة لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف المدرب العام السابق بالنادي الأهلي عن اتخاذه قرار الرحيل عن الأهلي في فترتين سابقتين.
وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "كنت واخد قرار اني مكملش بعد كأس مصر أيًا كان مصير لاسارتي".
وتابع: "في فترتين سابقتين فكرت في الرحيل، عندما تم التعاقد مع لاسارتي وبعد تأجيل الدوري إلى بعد أمم إفريقيا، ولكن قررت عدم الرحيل حتى لا يُفهم قراري بشكل خاطئ".
وأكد أن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق كان يسمعه في بعض الأوقات بحكم خبراته.
وقال يوسف خ : "انا ضد القول أن لاسارتي كان بيسمع أو لا، فهو يسمع في بعض الأوقات بحكم خبراتي".
وأكمل : "لكن لا أقدر على إجباره ليسمعني، ولا يوجد شئ إسمه بملي قراري عليه، فالقرار الأخير له وليس لي، وعندما يلجأ لي فأخبره برأيي".
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