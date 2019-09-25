شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف مفاجأة جديدة بشأن نهائي أفريقيا ببين الأهلي والترجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف المدرب العام السابق لفريق الأهلي مفاجأة جديدة بشأن مباراة الترجى فى نهائي أبطال أفريقيا العام قبل الماضي.

أضاف محمد يوسف في تصريحات تلفزيونية أن مراقب مباراة الأهلي والترجي التونسي فى النهائي قبل السابق لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال أبلغه قبل المباراة تعطل تقنية الفار قبل انطلاق المباراة.

وقال محمد يوسف أنه لا يملك الاعتراض أو سلطة قرار رفض اقامة المباراة وأن النادى لو كانت لديه رغبة فى الشكوى كان يتوجب ذلك عقب المباراة.

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وتابع أنه كان واجباً لعب المباراة ثم بعد ذلك نتحرك للشكوى اذا أردنا لكن ذلك لم يحدث.

وفاز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا وقتها بعد الفوز بثلاثية نظيفة.