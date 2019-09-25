شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف تفاصيل القرار الصعب داخل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أسباب تفكيره في الرحيل عن الأحمر بعد التعاقد مع المدير الفني السابق مارتن لاسارتي.
وقال يوسف خلال تصريحات تلفزيونية : "عندما جاء لاسارتي كان معه مساعدين، فمن المنطقي أن يكون المساعد رقم 2، راجعت خطواتي فهناك مدربين لم تصنع هذا التاريخ وترفض العودة للوراء".
وأكمل : "كنت أضع احتمالات بعدم وجود دورًا لي، لكن الإدارة تحدثت معه بأنني أملك خبرات كبيرة وشعرت بأنه سيكون هناك تعاون".
وأتم : "المدرب العام متواجد لكي يدلي برأيه وسيكون رأي قوي، فليس هناك مديرا فنيا يعمل بمفرده".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد يوسف يكشف تفاصيل القرار الصعب داخل الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.