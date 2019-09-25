شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف تفاصيل القرار الصعب داخل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أسباب تفكيره في الرحيل عن الأحمر بعد التعاقد مع المدير الفني السابق مارتن ‏لاسارتي.‏

وقال يوسف خلال تصريحات تلفزيونية : "عندما جاء لاسارتي ‏كان معه مساعدين، فمن المنطقي أن يكون المساعد رقم 2، راجعت خطواتي فهناك مدربين لم تصنع هذا التاريخ وترفض ‏العودة للوراء".‏

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وأكمل : "كنت أضع احتمالات بعدم وجود دورًا لي، لكن الإدارة تحدثت معه بأنني أملك خبرات كبيرة وشعرت بأنه ‏سيكون هناك تعاون".‏

وأتم : "المدرب العام متواجد لكي يدلي برأيه وسيكون رأي قوي، فليس هناك مديرا فنيا يعمل بمفرده".‏