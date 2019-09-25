شكرا لقرائتكم المقاصة يخوض مرانه قبل مواجهة الزمالك القاديمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك في ثاني جولات الدوري العام بنسخته رقم 61.

ويستأنف المقاصة تدريباته على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب مباراة الجولة الأولى والتي امتدت لـ 48 ساعة.

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وحصد المقاصة ثلاث نقاط ثمينة من الجولة الأولى في الدوري لتكون خطوة البداية في اقتحام المربع الذهبي الذي يسعى الفريق الفيومي في الوصول إليه خلال الموسم الجاري بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.

يذكر أن المقاصة والزمالك تواجها قبل أسابيع قليله في ربع نهائي كأس مصر حيث تغلب فرسان ميت عقبة على أبناء الفيوم بهدف نظيف ليتوج الزمالك في النهاية بلقب البطولة.