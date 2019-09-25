شكرا لقرائتكم محمد يوسف: حرام تحملوني هزيمة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد يوسف المدرب العام السابق للنادي الأهلي على توجيه أصابع الاتهام له بخسارة الأهلي أمام صن داونز بخماسية نظيفة.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "مباراة صن داونز بالكامل كانت فكر مارتن لاسارتي، اتكلمت معاه قبل المباراة بيومين ونصحته بوجهة نظري ولن أفصح عن ما قلته".

متابعًا "انا كسبت دوري ابطال افريقيا من فريق جنوب افريقي، خسرت من اورلاندو 3-0 ثم درستهم بشكل جيد وتمكنت من الفوز بالبطولة على حسابهم في المباراة النهائية".

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وأضاف يوسف "لو محمد يوسف الي حط تشكيل صن داونز يبقى انا برضه الي حطيت تشكيلات الدوري وكنت سبب في الفوز بالبطولة، حرام ان المدرب المساعد هو الي يتحمل الهزيمة، في المكسب يتقال ان لاسارتي هو السبب وفي الخسارة أبقى أنا".

مختتمًا تصريحاته "المباراة هربت مننا في الشوط التاني، نصحت لاعبي الفريق بضرورة عدم استقبال أهداف أخرى".