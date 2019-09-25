اليوم بتروجت يواجه القناة ودياً...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق بتروجت والقناة وديا عصر اليوم باستاد بتروسبورت ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا لدورى القسم الثانى . ومن المقرر أن ينطلق دورى القسم الثانى منتصف اكتوبر المقبل ، حيث يخوض الفريقان مبارياتهما بالمجموعة الثانية التى تحتضن فرق القاهرة والقناة . Advertisements يقود بتروجت محمد عودة المدير الفنى السابق للمقاولون العرب ، بينما يقود حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق فريق القناة . ويسعى فريق بتروجت إلى الوصول للتشكيل المناسب فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها الجهاز الفنى خلال الميريكاتو الصيفى الحالى بعدما تعاقد مع احمد رؤوف مهاجم الأهلى الأسبق وحسين حمدى مهاجم الزمالك الأسبق .

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