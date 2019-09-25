شكرا لقرائتكم إكرامي: محمد يوسف تعرض للظلم وتحمل "فواتير" مش بتاعته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن محمد يوسف مدرب الفريق السابق، كان عامل الحسم في تعاقدات الفريق.

وقال شريف خلال مداخلةتلفزيونية: "سعيد بالعمل مع محمد يوسف، فملف التعاقدات قبل بداية الموسم كان محسوم بالامضاء على بياض لكن هناك تفاصيل مهمة مُعلقة بعلاقته معنا كان عامل الحسم بأنها تتم بنجاح".

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وأكمل : "محمد يوسف من الأشخاص القليلة التي علاقتها بالأهلي واضحة بالأفعال، يجب تسليط الضوء على أنه يرضى بالتراجع خطوات من أجل الأهلي".

وأكمل : "طلبت بعمل مداخلة لكي أعطي له جزءا من حقه، فكان يتحمل فواتير أشياء سلبية ليس لها علاقة بالفريق، سواء نتائج أو قرارات، وتعرض للظلم في أمور كثير تقال ضده من التدخلات الفنية".