شكرا لقرائتكم يوسف يشيد بمهاجم الزمالك: قتلنى فى مباراة بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أشاد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، بمهاجم الزمالك الهداف مصطفى محمد.

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وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: مصطفى من العناصر المميزة، خرج للاعارة من قبل،والان لديه فرصة لقيادة الابيض.

وافصح : كنت اقود بتروجت وواجهت طنطا بالدوري، واحرز هدف التعادل أمامنا في الدقيقة الاخيرة، فهو يجيد الالتحام داخل ال18 بشكل مميز.