شكرا لقرائتكم يوسف يرد على اتهامه بتعمد ابعاد مؤمن زكريا عن المشاركة مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمد يوسف المدرب العام السابق بالنادي الأهلي على اتهامه بتعمد ابعاد مؤمن زكريا عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية. وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "محدش يعرف اني عملت برنامج خاص لمؤمن زكريا لما توليت المهمة الفنية بشكل مؤقت بعد رحيل كارتيرون". Advertisements متابعًا "كلفت سامي قمصان وعادل مصطفى بالتناوب على عمل تدريبات خاصة بعد نهاية المران لمؤمن زكريا في حضور حسين عبد الدايم حتى يعود لمستواه مرة أخرى". وأضاف يوسف "لو أنا بحارب مؤمن زكريا، ليه هجهزه بالشكل ده وادخله قائمة الفريق في 6 مباريات الدوري الي توليت فيهم قيادة الفريق".

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