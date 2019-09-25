شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة انبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الاربعاء فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة انبى بالجولة الثانية للدوري والمقرر لها غداً الخميس فى تمام الثامنة مساء على ستاد بتروسبورت ، حيث يحاضر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق لاعبيه بالفيديو عن نقاط قوة وضعف فريق انبى قبل مواجهة الغد ثم يعلن بعدها قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مغلق بأحد فنادق الدفاع الجوى استعداداً للمباراة .

وطالب فارياس لاعبى ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى فى مباراة انبى المقبلة بعدما وصف هجوم الفريق فى مباراة المقاولون العرب بالضعيف ، كما استعان فارياس بمباراة انبي مع بيراميدز في الجولة الأولى من أجل إستكشاف الفريق البترولي خاصة وأن الاخير خسر اللقاء برباعية نظيفة.

وعقد فارياس، محاضرة للاعبيه بالفيديو صباح الإثنين الماضى، بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى العام، وشرح فارياس الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة..

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ودخل فريق طلائع الجيش الموسم الجديد تحت القيادة الفنية للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى يمتلك سيرة ذاتية رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى.