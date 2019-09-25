شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن حكام الجولة الثانية من الدورى المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، حكام مباريات الخميس والجمعة والسبت المقبلين، ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز. وجاءت اختيارات اللجنة على النحو التالي:

حكام الخميس 26 سبتمبر 2019

حرس الحدود ووادي دجلة : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وصبري إبراهيم حكماً رابعاً. انبي وطلائع الجيش : محمود البنا ويعاونه مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكماً رابعاً. Advertisements حكام الجمعة 27 سبتمبر 2019

اف سي مصر وأسوان : وليد عبد الرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكماً رابعاً. حكام السبت 28 سبتمبر 2019

المقاولون العرب وسموحة : أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعاطف حسين حكماً رابعاً.

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