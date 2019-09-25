شكرا لقرائتكم إدواردو "ناثر الملح" يوطد علاقته بشباك الاتحاد.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل كارلوس إدواردو علاقته المميزة مع شباك اتحاد جدة بعدما سجل هدفين في مرماه خلال الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأعاد ذكريات "رشة الملح" وهي الفرحة التي اشتهر بها اللاعب البرازيلي.

وأصبح إدواردو ثانياَ في قامة هدافي الهلال خلف مواطنه ثياغو نيفيز، بعدما سجل في شباكه 6 أهداف ببطولات الدوري وكذلك في مباراة كأس السوبر الموسم الماضي في العاصمة البريطانية لندن.