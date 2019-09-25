شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ماجد سرور واردة في لقاء كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أن مباراة «الملك» أمام مضيفه اتحاد كلباء غداً في دوري الخليج العربي صعبة، مؤكداً جاهزية فريقه للقاء. وعن الغيابات قال إن ماجد سرور شارك في التدريبات وسوف يطمئن عليه بصورة أكبر في تدريبات اليوم بعدما بدأ في التماثل للشفاء، أما اللاعب الحسن صالح فما زلنا نفتقد جهوده مع الفريق بداعي الإيقاف.

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