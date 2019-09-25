فوزان هزيلان للأهلي والزمالك في افتتاح الدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري المصري لكرة القدم، بفوز هزيل على مضيفه سموحة 1-صفر في المرحلة الأولى، والتي شهدت تحقيق الزمالك فوزاً بنتيجة مماثلة على ضيفه الاتحاد السكندري.

وفي المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب في الإسكندرية، سجل رمضان صبحي (10) الهدف الوحيد للأهلي.

وقدّم الفريقان مباراة متوسطة، سيطر الأهلي على أغلب فتراته، مقابل تراجع لاعبي سموحة إلى الدفاع. واستغل الأهلي هذا الأمر لتسجيل الهدف الوحيد سريعاً في الدقيقة العاشرة، إثر انفراد رمضان صبحي بالحارس الهاني سليمان، ليسدد الكرة على يساره محرزاً الهدف.

من جهته، حقق الزمالك الفوز في المرحلة الأولى بهدف وحيد أيضاً على الاتحاد السكندري، سجله مصطفى محمد (6).

وقال طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري المصري، إن فريقه لا يستحق الخسارة طبقاً لمجريات المباراة.

وأضاف طلعت يوسف: «كنّا أفضل من الزمالك في الشوط الثاني بعد إجراء بعض التغييرات بالفريق، وراض على أداء لاعبينا رغم الخسارة غير المستحقة».