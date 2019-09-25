شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المنصوري حكماً في مونديال الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الحكم الإماراتي المونديالي إبراهيم المنصوري للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2019، والتي ستستضيفها الباراجواي للفترة من ال 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
وكان الحكم الدولي إبراهيم المنصوري أدار مباريات نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في مدينة باتايا التايلاندية مارس / آذار الماضي، وشارك في إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2017، والتي أقيمت في الباهاما.
وكانت آخر مشاركة رسمية للمنصوري تكليفه من قبل لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لإدارة مباريات بطولة «نيوم» الودية الدولية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.
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