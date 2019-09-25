ميسي يستعيد عرشه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال الأرجنتيني ليونيل ميسي كابتن برشلونة الإسباني جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم «ذابيست» متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وأتى اختيار ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته، على رغم من أن الترجيحات مالت لصالح تتويج فان دايك هذا العام، بعد اختياره الأفضل من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا) في أغسطس الماضي على خلفية مساهمته بشكل أساسي في قيادة ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والحلول وصيفاً لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في الدوري الإنجليزي.

كما تفوق ميسي في حفل الجوائز السنوية الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، على رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حالياً والذي غاب عن الحفل رغم أنه يتواجد في تورينو ولا يحتاج السفر إلى ميلان منه عناء كبيراً.

ونال ميسي 46% من الأصوات، مقابل 38% لفان دايك، و36% لرونالدو، وفي تفاصيل التصويت، حصل ميسي على 379 نقطة من قبل مدربي المنتخبات، مقابل 289 لفان دايك و307 لرونالدو. ولدى قادة المنتخبات، حل ميسي أيضاً في الصدارة مع 377 نقطة، مقابل 337 لفان دايك و330 لرونالدو.

لكن ممثلي وسائل الإعلام فضلوا فان دايك (462 نقطة)، ثم ميسي (364) ورونالدو (264).

وفي تصويت الجماهير المسجلة على موقع فيفا الإلكتروني، حصل ميسي على 1,359728 مليون نقطة متقدماً بفارق كبير عن رونالدو (962919 نقطة) وفان دايك (704235).

إنجازات فردية

وتفوق ميسي على فان دايك بالإنجازات الفردية وليست الجماعية، إذ قاد ليونيل فريقه برشلونة إلى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافاً لليغا مع 36 هدفاً. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفاً، ومرر 3 تمريات حاسمة، ونال لقب أفضل لاعب في البطولة،وسجل ميسي موسم 2018-2019 ككل 54 هدفاً في 58 مباراة ،بمعدل هدف كل 86 دقيقة كما صنع 20 هدفاً لزملائه في برشلونة،وعلى صعيد المنتخب، أقصي ميسي مع الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وقال ميسي بعد تتويجه: أريد أن أشكر كل من صوت لي، الجوائز الفردية هي ثانوية بالنسبة لي والجماعية هي الأهم. أنا محظوظ لتواجد زوجتي وطفليّ معي. إنها أول مرة يأتون فيها إلى هنا. وأضاف النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً، هذه الجائزة إلى جائزة الكرة الذهبية التي نالها خمس مرات. وهي المرة الأولى التي ينال فيها ميسي جائزة «ذابيست» (الأفضل) من الفيفا بعد فصلها عام 2016 عن الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

ونال رونالدو الذي غاب عن الحفل في دار أوبرا «لا سكالا»، أول نسختين من جائزة الفيفا، بينما توج بها الكرواتي لوكا مودريتش عام 2018. وبين 2010 و2015، دمجت جائزة الكرة الذهبية من «فرانس فوتبول» مع جائزة أفضل لاعب من الفيفا، ليصبح ميسي متوجاً بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات (رقم قياسي)أعوام 2009 (قبل الدمج مع «فرانس فوتبول»)، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019، متفوقاً على منافسه التاريخي رونالدو الفائز خمس مرات.

كلوب الرائع

وفي مقابل عدم اختيار فان دايك أفضل لاعب، لقي موسم ليفربول تقديراً باختيار الألماني يورغن كلوب أفضل مدرب، والبرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى.

وتفوق كلوب الرائع والذي قاد فريقه ليفربول لموسم خيالي، على الإسباني جوسيب غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي الموسم الماضي إلى ثلاثية تاريخية في إنجلترا (لقب الدوري بفارق نقطة عن ليفربول، إضافة إلى كأس إنجلترا وكأس الرابطة)، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري الأبطال.

وقال كلوب بعد تسمله الجائزة «لم يكن يتوقع أحد منذ 20 عاماً أو أربعة أعوام حتى أن أكون في هذا الموقع»، في إشارة إلى الفترة التي مضت منذ توليه تدريب ليفربول عام 2015.

وتابع المدرب الألماني «أشكر النادي الرائع الذي أعمل معه، المالكين الذين أعطوني فريقاً رائعاً، أريد أن أشكر فريقي أيضاً لأنه كمدرب لا يمكنك أن تكون جيداً إلا بفضل فريقك».

وأضاف كلوب الذي عرف بإظهار مشاعره وعواطفه على أرض الملعب، «أريد أن أشكر فريقي المذهل ليفربول. من لا يحبه لا قلب له».

وعلى غرار رونالدو، غاب غوارديولا عن الحفل دون سبب مبرر.

أما أليسون، فشكل مع فان دايك محوراً أساسياً في الدفاع عن مرمى ليفربول، هو كان قد اختير أيضاً أفضل حارس في الدوري الإنجليزي حيث حافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة، وأفضل حارس في أوروبا.

وتفوق أليسون الذي توج مع البرازيل بلقب كوبا أمريكا، على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة.

«ذابيست» السيدات

Advertisements

ولدى السيدات، اختيرت الأمريكية ميغان رابينو أفضل لاعبة للمرة الأولى في مسيرتها، بعد قيادتها منتخب بلادها إلى لقب كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، حيث نالت أيضاً جائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعبة في المونديال و«الحذاء الذهبي» لأفضل هدافة.

وفازت الأمريكية جيل أليس بجائزة أفضل مدرب للسيدات بعد قيادتها منتخب بلادها إلى لقب كأس العالم الأخيرة، وأصبحت أول مدرب (ذكر أو أنثى) يفوز بكأس العالم للسيدات في مناسبتين بعد عام 2015. وحازت الهولندية ساري فان فينندال جائزة أفضل حارسة مرمى بعد قيادتها منتخب بلادها إلى نهائي كأس العالم حيث اختيرت الأفضل أيضاً.

قالوا عن الإنجاز

فان دايك: كنت قريباً من إحراز الجائزة، لكن ميسي قدّم موسماً رائعاً وربما لأنه الأفضل بالتاريخ.. هو يستحقها.

غري لينكر النجم السابق لمنتخب إنجلترا: رونالدو لاعب مذهل لكن أرقام ميسي هذا الموسم خارقة.. لعب بمستوى مُختلف.

رسيلو بيشلر (إعلامي): في يوم من الأيام، سوف أعود إلى الوراء وأقول إنني شاهدتك أكثر من 100 مرة، الأفضل في العالم، وأعرف أنك لا تحتاج إلى جوائز لتثبت ذلك.

سخرية من التشكيلة المثالية

رغم عدم فوزه بأي لقب كبير في الموسم الماضي، فرض لاعبو ريال مدريد هيمنتهم على التشكيلة المثالية عام 2019،وهو ماسبب موجة سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد اختيار 3 لاعبين من فريق قدم أحد أسوأ مواسمه في تاريخه.

كما ضمت التشكيلة البلجيكي إيدن هازارد المنتقل من تشيلسي إلى الريال هذا الصيف ليكون الريال هو الفريق الأكثر ظهوراً في التشكيلة المثالية.

وضمت التشكيلة:

في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)

وفي الدفاع: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) والإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد الإسباني) والهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس الهولندي/‏يوفنتوس الإيطالي).

ولخط الوسط: الهولندي فرنكي دي يونج (أياكس الهولندي/‏برشلونة الإسباني) والبلجيكي إيدن هازارد (تشيلسي الإنجليزي/‏ريال مدريد الإسباني) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني).

وفي الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

راموس بين القدم والتنس

أبدى المدافع سيرجيو راموس كابتن ريال مدريد، سعادته بالتواجد ضمن التشكيلة المثالية، مشيراً إلى أنه دائماً يتطلع إلى التتويج بالألقاب الجماعية.

وقال راموس: «أفضل عدم القدوم إلى حفلات الجوائز على أن يتوج ريال مدريد بالألقاب».

وأضاف: «إذا كنت أرغب في حصد الألقاب الفردية، كان علي أن أتجه إلى رياضة التنس، وحين يفوز الفريق، فنحن دائماً نستفيد».