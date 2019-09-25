منتخب الصالات يلتقي طاجيكستان اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

يلعب منتخب الإمارات الوطني لكرة قدم الصالات الساعة الثامنة من مساء اليوم مع منتخب طاجيكستان، في مباراة ودية على ملعب صالة نادي الحمرية، ضمن تحضيراته لتصفيات البحرين المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020.

يواجه المنتخب طاجيكستان مجدداً غداً الخميس في صالة الحمرية، قبل أن يلعب مع قيرغيزستان يومي 28و27 سبتمبر/أيلول الجاري وبعدها يواصل تدريباته اليومية بإشراف المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي، وستكون المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب مصر يومي 8 و9 أكتوبر/ تشرين الأول القادم وبعدها يتوجه إلى مملكة البحرين للانتظام في معسكر مغلق قبل الدخول في غمار التصفيات التي تضم معه منتخبات البحرين والكويت وفلسطين والعراق.

وكان المنتخب قد انتظم في تدريبات يومية خلال الثلاثة أسابيع الماضية في ملعبه بصالة اتحاد الكرة بالخوانيج، وفي صالتي نادي البطائح، ويفقد «الأبيض» جهود اللاعب المميز حمد حسن لاعب اتحاد كلباء بسبب الارتباط الوظيفي، ومن قبله فقد جهود اللاعب علي الخمري لنفس السبب، وتعذر تنظيم معسكر مغلق للأبيض لمباراتي اليوم وغداً بسبب عدم التمكن من تفريغ اللاعبين للمباريات الودية.

ومن جانبه، أكد سعيد العاجل عضو اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات مشرف المنتخبات الوطنية اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بمباراتي طاجيكستان والمباريات الأربع المتبقي، وتمنى لأبيض الصالات التوفيق في مشواره بالتصفيات الآسيوية القادمة.

وفي دوائر الدور التمهيدي لكأس الاتحاد تأهل فريقا شباب الأهلي والظفرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد انتهاء مباراة شباب الأهلي مع مستضيفه مليحة 4-4 في واحدة من اجمل مباريات الدور التمهيدي وأكثرها إثارة حيث حول فريق مليحة تأخره 1-4 إلى تعادل 4-4، وأيضاً انتهت مباراة الظفرة وضيفه دبا الحصن بالتعادل 4-4 ليصبح شباب الأهلي في الصدارة برصيد 7 نقاط والظفرة ثانياً برصيد 4 نقاط، متفوقاً على دبا الحصن بفارق الأهداف، وسيلتقي الظفرة ثاني المجموعة الثانية مع البطائح أول المجموعة الأولى، فيما ينتظر شباب الأهلي الفائز من مباراة خورفكان والحمرية التي لعبت مساء أمس.