محمد بن سعود يستقبل مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة على برامج وخطط وأنشطة نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي خلال المرحلة القادمة للموسم الثقافي والرياضي، وأثنى سموه على الجهود التي يبذلها الرئيس والأعضاء من أجل الارتقاء بالنادي في المحافل الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تقام في ربوع الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري أمس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء الرياضي الثقافي برئاسة محمد حميدان الزعابي رئيس مجلس الإدارة.

وحضر اللقاء الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أهمية تعاون وحرص الأعضاء على تحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بالألعاب الجماعية والفردية للنادي، إلى جانب الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام والرعاية لفئة المراحل السنية باعتبارها القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المواهب الرياضية التي تحتاج إلى رعاية خاصة تصقل مواهبها وتنمي قدراتها على أسس رياضية سليمة.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي بالدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة للرياضة والرياضيين في الإمارة عامة، ونادي الجزيرة الحمراء خاصة، مثمناً حرص سموهما على تمكين الرياضيين لمواصلة سياسة الارتقاء بالنواحي الرياضية والثقافية كافة.