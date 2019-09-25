شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، محاور الدورة التدريبية للرخصة التدريبية «سي» التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبمشاركة 22 مدرباً من مختلف أندية الدولة، بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

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