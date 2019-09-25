الجزيرة يهزم النصر في «بروفة» الوحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

تأهل الجزيرة إلى دور ال16 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بعدما حقق «فخر أبوظبي» الفوز ذهاباً وإياباً على حساب النصر العماني، بعدما أنهى مباراتي صلالة 1-صفر، وأبوظبي 3-1.

حقق الجزيرة عدة مكاسب من المباراتين، وإضافة إلى التأهل عمد المدرب الهولندي يورجن ستريبل على إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب في ظل رغبته في إراحة عدد من النجوم عقب عودتهم من المشاركة مع المنتخب، وثانياً لأن الفريق سيلعب مباراة مهمة أمام الوحدة في دوري الخليج العربي في «ديربي» أبوظبي بعد غد الجمعة، كما اطمأن المدرب على جاهزية العائدين من الإصابة، ولا سيما النجم عموري وخلفان مبارك وشارك الثنائي في المباراة منذ البداية، مؤكدين تعافيهما.

وكانت المباراة خير «بروفة» للقاء الوحدة الجمعة، حيث لعب جميع اللاعبين، وإن كان البارز هو المغربي مراد باتنا الذي أهدى زايد العامري هدفاً، ثم أصاب العارضة، قبل أن يسجل الهدف الثالث من ركلة حرة ذكية.



الصاعد زايد

Advertisements



ويدين الجزيرة بصعوده إلى دور ال16 إلى ظهور اللاعب الصاعد زايد العامري الذي وضع بصمته في مباراتي الذهاب والإياب أمام النصر بتسجيله ثلاثة أهداف، منهما هدفان في لقاء أول أمس.

من جهته، أعرب الهولندي يورغن ستريبل عن سعادته بفوز فريقه على النصر العماني، مؤكداً أن «فخر أبوظبي» استحق الفوز بعد أداء لاعبيه المميز.

وقال ستريبل: «راضٍ عن أداء الفريق وسعيد بالتأهل للدور الثاني، الهدف المبكر ساعدنا على اللعب من دون ضغط في الشوط الأول خاصةً أن النصر توفرت له فرص للتسجيل، ولحسن الحظ لم يسجل سوى هدف مع نهاية الشوط الأول».

وأضاف: «لقد جربنا بعض التكتيكات في الشوط الأول والتي لم تنجح بشكل جيد، وكان النصر جيداً للغاية، وكان من حسن حظنا عدم استفادتهم من الفرص الضائعة، لكننا طورنا مستوانا وسيطرنا في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين رائعين حسمنا بهما الفوز».

وكشف مدرب الجزيرة: كان من المفترض أن أشرك عموري لشوط واحد، خاصة أنه في فترة التعافي من الإصابة، لكنه أكد قدرته على اللعب فترة أطول.

وأكد سترييل أن فترة 3 أيام قصيرة للاستعدادات لمباراة الوحدة يوم الجمعة، مبيناً قدرتهم على التجهيز بشكل جيد، وسنكون في قمة الجاهزية للمباراة.

أما الكرواتي رادان جاستين المدير الفني للنصر العُماني، فأكد أن المقارنة ظالمة بين الجزيرة والنصر، وتميل لمصلحة لاعبي الجزيرة، وقال: فريقنا أدى مباريات جيدة، واستفاد من الاحتكاك وتجهيز لاعبين، ولكن فارق الإمكانات كبير بين الدوريين الإماراتي والعُماني أو بين الجزيرة والنصر.



سر التألق



وأوضح المغربي مراد باتنا أن تألقه لا يحسب له، مشيراً إلى أن التعاون والانسجام بين جميع لاعبي الفريق هو من يمهد الطريق لتألق أي لاعب في المجموعة.

ورأى باتنا أن الفريق يواجه جدولة صعبة، ويشارك في مباراة كل 3 أيام، وهذه وضعية صعبة، ولكنهم يعرفون تسيير المباريات والتعامل مع الظروف، مشيداً بالانسجام بين اللاعبين.