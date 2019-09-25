اليوناني يانيس يعلن مشاركته في ألترا ماراثون المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن العداء اليوناني يانيس كورس مشاركته في منافسات النسخة الثانية من سباق «ألترا ماراثون المرموم»، أطول سباق جري صحراوي في العالم، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة فيت جروب الشرق الأوسط، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر/‏كانون الأول المقبل، في محمية المرموم الصحراوية، وتبلغ مسافته 300 كيلومتر بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

ويعد يانيس كورس، البالغ من العمر 63 عاماً، أحد أهم العدائين في رياضة الألتراماراثون العالمية، ويصفه اليونانيون بأنه فيديبيدس العصر الحديث، ويعتبر البطل اليوناني يانيس مصدر إلهام لرياضة الماراثون الأولمبية، نظراً لسجله الحافل بالإنجازات، فهو يحتفظ بالعديد من الألقاب والأرقام القياسية في سباقات الجري في المضمار وخارجه، بما في ذلك سباق أسرع 100 ميل جري على الطريق، والجري لمسافة 1000 كيلومتر في المضمار وعلى الطريق، وسباق 1000 ميل على الطريق، كما سجل نقطة تحول جديدة في سباقات الجري بعد إنهائه سباق ألتراماراثون أستراليا بطول 875 كيلومتراً من سيدني إلى ملبورن عام 1985 خلال خمسة أيام وخمس ساعات وسبع دقائق وست ثوان، كما حطم ستة أرقام قياسية خلال مشاركته في سباق مدينة نيويورك الأمريكية بالجري لمدة ستة أيام عام 1984.

وأكد العداء اليوناني أن مشاركته في سباق ألترا ماراثون المرموم تأتي بهدف دعم العدائين المشاركين وإعطائهم القدوة في المشاركة بأطول السباقات.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بمشاركة العداء اليوناني يانيس في النسخة الثانية، وقال: «نرحب بالعداء التاريخي يانيس كورس الذي يعد أسطورة في سباقات الجري وفي الرياضة بشكل عام لما حققه من إنجازات خلال مسيرته الرياضية، وحضوره في سباق ألترا ماراثون المرموم 2019 يمثل إلهاماً لكل العدائين المشاركين، وفي مقدمتهم رشيد المرابطي وماجدلينا بولت اللذين أكدا مشاركتهما هذا العام للدفاع عن اللقب».