رقم قياسي لجودو الإمارات في بطولات الاتحاد الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت النسخة ال11 من بطولة «التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو»، التي ستقام خلال الفترة من 24-26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، الرقم القياسي في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي للجودو (IJF)؛ حيث تتجدد انطلاقتها في عاصمة الجودو بمشاركة 90 دولة من مختلف القارات، لتكسر تلك المشاركة التاريخية الرقم المسجل في بطولة باريس في التسعينات، والذي بلغ 85 دولة، مما يؤكد نظرة العالم لدولة الإمارات التي ظلت تفتح ذراعيها دائماً بكل ترحاب ومحبة وتسامح للجميع؛ ترجمة لرسالة الاتحاد الدولي للجودو الذي كرم جودو الإمارات بنجمة الإنجاز أكثر من مرة؛ لحسن التنظيم والترحيب بالأشقاء والأصدقاء.

وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادتهم في الاتحاد بالمشاركة القياسية التي تؤكد السمعة الطيبة التي تتمتع بها إمارات السلام والتسامح التي استعدت لاستقبال الأشقاء والأصدقاء للمشاركة في بطولة «التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو» ترجمة لاستراتيجية الاتحاد الدولي للجودو الذي يدعو دائماً للتسامح والمحبة بين الشعوب، مؤكداً أن اللجنة المنظمة للبطولة فرغت من الإعداد للبطولة استثماراً للخبرات المتراكمة في مجالي التنظيم والإدارة بالتعاون مع مختلف الجهات.

من جانب آخر، تغادر بعثة منتخبنا الوطني للمراحل العمرية صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي إلى دولة الكويت الشقيقة؛ استعداداً للمشاركة في البطولة الخليجية ال21 للجودو للأشبال والشباب والكاتا التي يستضيفها الاتحاد الكويتي للجودو، بالتعاون مع اللجنة التنظيمية للجودو بمجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ وذلك خلال الفترة من 25-30 سبتمبر/أيلول الحالي.