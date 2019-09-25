شرطة أبوظبي تشارك في بطولتي الدراجات الجبلية والمائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك فريق شرطة أبوظبي لرياضة التحدي والمغامرة، في مركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية، في شرطة أبوظبي بنجاح، في بطولة «ريدبول العالمية الأولى لمحترفي مضمار الدراجات الجبلية»، التي أقيمت في جبال الفجيرة الشاهقة بمشاركة 220 متسابقاً من المحترفين والأبطال حول العالم.

وأكد المقدم الدكتور عبدالله علي الصغيري لاعب شرطة أبوظبي وممثلها في البطولة، حرص شرطة أبوظبي على تنمية مهارات منتسبيها في مختلف الرياضات، ومن ضمنها رياضة الدراجات الجبلية التي تتميز بالشجاعة والحماسة، كما تعد أسلوباً رياضياً يتميز بالتشويق في تحدي المصاعب بصورة آمنة.

كما شارك فريق شرطة أبوظبي، في ماراثون الدراجات المائية الذي أقيم على كورنيش العاصمة أبوظبي، وشهد أجواء تنافسية بين نخبة من المتسابقين ومحترفي هذه الرياضة، بمحاذاة جزيرة اللؤلؤ وامتداد كورنيش أبوظبي بشكل يتيح للمتسابقين خوض المنافسة في المياه المفتوحة خلف الجزيرة وفي المياه المغلقة بجانب الكورنيش.

واستمرت مدة السباق قرابة الساعتين، ومثّل فريق شرطة أبوظبي المقدم سيف أحمد الواحدي، والملازم أول خالد حميد الجنيبي، اللذان أنهيا البرنامج التدريبي كمتطلب للمشاركة في هذا الماراثون، وجاءت ضمن التنسيق المستمر بين مركز التربية الرياضية الشرطية متمثلاً في فريق عمل لجنة الرياضات المائية ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال دعم وتطوير الرياضات المائية.