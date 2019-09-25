«أبوظبي تي 10» وشبكة سوني تتعاونان لثلاثة أعوام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لدوري «أبوظبي تي 10» للكريكت عن إبرام شراكة مع «سوني بيكتشرز نتورك»، لتكون بموجبها الناقل الرسمي لمنافسات البطولة للأعوام الثلاثة المقبلة، تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة جمهور رياضة الكريكت على مستوى العالم والتي تضم حوالي المليار شخص من عشاق اللعبة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شبكة قنوات «سوني» عمليات البث المباشر ل29 مباراة في البطولة، لتستمتع بها قاعدة مشاهدين تضم 700 مليون شخص عبر قناتي «سوني سيكس» و«سوني تِن 3».

وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح قنوات «سوني ليف» و«سوني جيو» الإلكترونية الفرصة لحوالي 300 مليون مشاهد إضافي لمتابعة البث المباشر للدوري عبر أجهزتهم النقالة بواسطة منصاتها عبر شبكة الإنترنت، ما يزيد من أعداد المشاهدين المحتملين للحدث إلى مستويات خيالية.

وتمثل هذه الخطوة تحركاً استراتيجياً جديداً للنهوض بمكانة امتيازات دوري «أبوظبي تي 10» للكريكت بصفته حدثاً رياضياً من الطراز العالمي، بعد انتقالها إلى العاصمة الإماراتية وإبرامها لعدد من الشراكات البارزة مع الجهات الحكومية المحلية فيها.

وفي تعليقه على مدى أهمية دوري الكريكت الذي تلعب مبارياته بنظام العشر جولات لكل فريق وشراكة البث الجديدة، قال شاجي أول مولك: «يتسم هذا النوع من الكريكت بسرعته الكبيرة، وأنا متأكد من قدرة الدوري على استقطاب اهتمام الأطفال الذين سيشعرون وكأنهم يتابعون مباراة كرة القدم، وسيحظون على مدار 90 دقيقة بجرعة كبيرة من الحماس والتشويق والتسلية، وستكون البطولة أكبر حدث مرتقب في عالم الكريكت. ونظراً للقاعدة الجماهيرية الهائلة لهذه الرياضة وحرصنا على إرضائهم، أبرمنا شراكة متميزة مع شبكة قنوات«سوني» وقناة سوني جيو».

والتقى ممثلون عن شركة «سوني» مع القائمين على دوري «أبوظبي تي 10» للكريكت ومشاهير ونجوم رياضة الكريكت، وحضر كلّ من إيون مورجان، قائد منتخب إنجلترا والفائز بلقب بطولة كأس العالم للكريكت؛ والنجم الهندي الشهير زاهير خان؛ المراسم بصفتهما الرسمية كسفراء لدوري «أبوظبي تي 10» للكريكت، والذي ينطلق من 14 وحتى 24 نوفمبر 2019 في استاد زايد للكريكت في العاصمة الإماراتية.