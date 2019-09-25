«نشبه» تحسم معركة الحول.. و«شاهين» يتقدم الزمول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة «ميدان المرموم»، صباح أمس، تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، ضمن سباقات المرموم، وبلغت مسافة السباق خمسة كيلومترات، وأقيمت التحديات على مدار ستة عشر شوطاً.

حققت «نشبه» بشعار سعيد سلطان حمد سيف الشامسي الناموس في الشوط الرئيسي للحول المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن وقدره 7:53:4 دقيقة، كان هو أفضل توقيت في جميع الأشواط.

وأفلحت «معركة» في حصد المركز الأول بثاني الأشواط والذي خصص للحول المهجنات، وتمكنت المطية المملوكة لأحمد سعيد منانه اجتبي من قطع المسافة بزمن وقدره 7:55:8 دقيقة.

وحسم «شاهين» صدارة الزمول المحليات في الشوط الثالث، ليهدي مالكه عبيد سالم مصبح الغفلي الناموس بعد وصوله لخط النهاية بتوقيت بلغ 8:02:0 دقيقة.

وأنهى «طفران» السباق بزمن وقدره 8:04:3 دقيقة ليمنح مالكه عبيد سالم عبيد الرايحي آل علي صدارة الزمول المهجنات في الشوط الرابع.