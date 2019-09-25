شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسي: مواجهاتنا مع الوصل دائماً مثيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد حارس العين، خالد عيسى، أن مواجهة «الزعيم» مع الوصل دائماً ما يكون طابعها الندية والإثارة داخل الملعب وخارجه، بجانب الحضور الجماهيري الكبير، وتكون مادة دسمة للإعلام بأشكاله المخالفة.
وقال خالد في المؤتمر الصحفي أمس: الكثيرون من جماهيرنا خرجوا بعد مباراة كلباء في الجولة الأولى غير راضين عن الأداء وهنا أذكرهم بأن السنة قبل الماضية واجه الفريق نقداً كبيراً من الشارع الرياضي بأكمله عن الأداء، وكانت المحصلة النهائية أن الفريق توج بثنائية الموسم التاريخية.
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