الكبار يواصلون تألقهم في كأس الاتحاد لكرة السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

اختتمت المرحلة الثالثة من الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة لفرق الرجال، التي جرت على مدار اليومين الماضيين؛ بفوز النصر على الوحدة 97-73، وشباب الأهلي على بني ياس 107-81 في المجموعة الأولى، والوصل على الظفرة 74-67، والشارقة على العين 128-48 في المجموعة الثانية.

وباقتراب الدور التمهيدي من نهايته، نجد أن هناك تفاوتاً كبيراً في المستوى بين فرق القمة المتمثلة في شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل، وباقي فرق المسابقة التي بدأت ممارسة نشاط اللعبة الموسم الماضي، التي ما زالت في حالة بناء وتحضير للمستقبل.

وبنهاية المرحلة التمهيدية من المسابقة، يوم الاثنين المقبل، تدخل جميع الفرق منافسات المرحلة الثانية؛ المتمثلة في الدور ربع النهائي للمسابقة، ومباراة تحديد صاحب المركزين التاسع والعاشر، التي تجمع بين صاحبي المركزين الأخيرين في كل مجموعة، في حين تلعب باقي الفرق منافسات تحديد هوية فرق المربع الذهبي وفرق المستوى الثاني.

وبختام الدور الأول، تبدأ مرحلة الجد في المسابقة بنظام خروج المغلوب؛ لذا تحرص كل الفرق على تحقيق نتيجة إيجابية؛ لضمان التأهل إلى المرحلة قبل الأخيرة، وهي منافسات المربع الذهبي في المسابقة المؤجلة من الموسم الماضي، والتي تليها مباشرة «مسابقة كأس نائب رئيس الدولة»، ثم مسابقة الدوري العام، و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة» ثم مسابقة كأس الاتحاد.