صلاح يثير ضجة بحذفه اسم منتخب مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه طلب إيضاحات من (فيفا) على خلفية التصويت لجوائزه السنوية،بعدما أثار النجم محمد صلاح جدلاً عبر مواقع التواصل.

وعدّل صلاح التعريف الشخصي على موقع «تويتر»،مكتفياً بعبارة «لاعب نادي ليفربول»،بدلاً من التعريف السابق«لاعب نادي ليفربول ومصر».

وأثار هذا التبديل جدلاً واسعاً، وفسره أغلبية المستخدمين بأنه اعتراض على التصويت المصري لأفضل لاعب، والذي اقتصر على الصحفي هاني دانيال الذي اختار صلاح خياراً ثالثاً وماني خياراً أول.

ومساء أمس، نشر صلاح عبر إنستجرام صورة له وهو يحمل علم مصر، مع تعليق «مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا».

أصدر الاتحاد المصري بياناً حمّل فيه «فيفا» مسؤولية غياب التصويت لمصلحة صلاح، من قبل قائد المنتخب أحمد المحمدي ومدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب.