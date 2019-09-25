الإمارات تبدأ مشوار «عربية الجولف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: فائز بجبوج

افتتحت أمس الأول البطولة العربية للجولف ال11 للسيدات وال20 للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والأولى للأشبال تحت 13 سنة، المقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ويحتضنها ملعب دريم لاند بمنطقة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات 11 دولة عربية ومشاركة أكثر من 135 من قواعد اللعبة بوطننا العربي.

وجاء حفل الافتتاح معبراً واختتم بالعديد من العروض الشعبية المصرية القديمة والتراثية تفاعل معها الجميع.

وأعرب تيمور عن سعادته لاستضافة هذا التجمع الرياضي الكبير، والذي يستشرق منه ترسيخ مزيد من الألفة والمحبة بين الجميع، وعلى تكريس أهمية الرياضة في تحقيق التقارب بين الشباب الرياضي العربي.

ونقل عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف لجميع الحضور من مسؤولين وضيوف ومشاركين تحيات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للجولف، وتمنيات أعضاء المكتب التنفيذي والاتحاد العربي بالنجاح والتوفيق للأشقاء في جامعة الاتحاد المصري للجولف في تنظيم هذا الحدث الكبير والذي يجمع أسرة اللعبة قيادة ولاعبين إلى جانب العديد من أولياء الأمور والمهتمين بهذه الرياضة.

كما ثمن الجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا العرس العربي لقواعد رياضة الجولف.

وكانت القرعة التي أقيمت أمس الأول خلال الاجتماع الفني والتحكيم قد أوقعت الإمارات مع الأردن وسلطنة عمان والمغرب فئة الشباب تحت 18 سنة والتي يمثلنا فيها اللاعبان راشد العمادي وريان المازمي وغياب خالد محمد لظروفه الصحية.

ونفس المنتخبات على مستوى منافسات الناشئين تحت 15 سنة ويمثلنا بهذه الفئة السنية اللاعبون عبيد الحلو وحامي فقيهي ومحمد أحمد الحاج، ويمثلنا في منافسات فئة الأشبال كل من اللاعبين راشد وسلطان الجسمي وعبدالله السويدي، بينما أوقعت قرعة بطولة الفتيات منتخب الإمارات الذي يتكون من الدكتورة ريما الحلو وحمدة السويدي وعلياء العمادي مع منتخبي تونس وسلطنة عمان.

وكان منتخب الإمارات قد خضع لثلاث حصص تدريبية وأبدى الجميع ارتياحاً كبيراً وسط عزيمة وبطموح كبير لتقديم أفضل العروض والمنافسة على ألقاب الفري والفرقي، كما هي الحال عند معظم الفرق التي خضعت للتدريبات، للتأقلم على أرض الملعب والدخول بأجواء البطولة.