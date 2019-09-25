توتنهام يودع كأس الرابطة على يد فريق من الدرجة الثالثة وسيتي يعبر بسهولة









اسماء السيد - ودع توتنهام مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم عند الحاجز الأول، وذلك بخروجه من الدور الثالث على يد كولشستر يونايتد من الدرجة الثالثة (المستوى الرابع في الكرة الإنكليزية) بركلات الترجيح، فيما عبر مانشستر سيتي حامل اللقب بسهولة تامة.

ووقع توتنهام الثلاثاء ضحية مضيفه كولشستر يونايتد بالسقوط أمامه بركلات الترجيح 3-4 بعد أن تعادلا سلبا في الوقت الأصلي، حيث أهدر الدنماركي كريستيان إريكسن والبرازيلي لوكاس مورا ركلتيهما، فيما سجل ديلي آلي والأرجنتيني ايريك لاميلا والكوري الجنوبي هيونغ مين سون للفريق اللندني.

ويأتي خروج فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بشكل مبكر من هذه المسابقة، لتزيد من مشاكله في بداية الموسم، لاسيما أنه قادم من خسارة السبت في الدوري الممتاز ضد ليستر سيتي (1-2).

وأقر بوكيتينو الذي قاد توتنهام الموسم الماضي الى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعد المباراة أن "كولشستر قدم مباراة مذهلة، كانت صعبة. نشعر بخيبة كبيرة لأننا عجزنا عن التسجيل خلال الدقائق التسعين"، مشيرا الى أن "هذا هو جمال المسابقة، قد يحصل أي شيء على الدوام. أردنا الذهاب بعيدا لكننا خرجنا".

ومن جهته، تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بفوزه السهل على بريستون نورث إند من الدرجة الأولى بثلاثية نظيفة في مباراة أشرك خلالها مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا تشكيلة غاب عنها الكثير من النجوم وعلى رأسهم البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لسيتي في الدقيقة 19 بعد تمريرة من الإسباني ايريك غارسيا، فتلاعب الجناح الانكليزي بالمدافعين وأظهر مهارة كبيرة بالتغلب عليهم قبل أن يكمل طريقه نحو المرمى بتسديده خادعة من نقطة الجزاء.

وضاعف البرازيلي غابريال جيزوس النتيجة لفريق "سيتيزنس" بعد تمريرة متقنة من ستيرلينغ، لينسل بعدها بين المدافعين ويسدد بيسراه في الجهة العكسية بين قدمي الحارس (35).

وساهم الإسباني دافيد سيلفا باضافة الهدف الثالث لفريقه بعدما استلم تمريرة ستيرلينغ ودخل عن الجهة اليسرى وحاول تمريرها إلى احد زميليه البرتغالي برناردو سيلفا أو جيزوس المتواجدين في المربع الصغير، لكن المدافع ريان ليدسون حاول قطعها لترتطم به وتحول طريقها إلى المرمى بعيداً عن متناول الحارس.

وسحق ارسنال ضيفه نوتنغهام فوريست (الدرجة الأولى) بخماسية نظيفة سجلها البرازيلي غابريال مارتينالي (31 و90+2) وروب هولدينغ (71)، جوزيف ويلكوك (77)، ورييس نيلسون (84).

وتأهل إيفرتون إلى دور الـ16 بفوزه على مضيفه شيفيلد وينسداي (الدرجة الأولى) بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك كلافيرت-ليوين في الدقيقتين 6 و10.

وانتقل ليستر سيتي إلى الدور نفسه بفوزه على مضيفه لوتون تاون (الدرجة الأولى) بأربعة اهداف دون مقابل.

سجل ديماري غراي الهدف الأول في الدقيقة 34، ليضيف زميله جايمس جاستن الهدف الثاني بعد 10 دقائق، في حين جاء الهدف الثالث عن طريق البلجيكي يوري تياليمان (79)، ليختتم غراي ما بدأه ويسجل الهدف الرابع (86).

وبرباعية نظيفة أيضاً سجلها داني إنغز (21 و44) والبرتغالي سيدريك سواريس (77) ونايثن ريدموند (86)، انهى ساوثمبتون مباراته امام مضيفه بورتسموث (الدرجة الثانية) وحجز مكانا لنفسه في الدور القادم.

كما فاز واتفورد على سوانسي سيتي 2-1. سجل للأول داني ويلبيك (28) والأرجنتيني روبيرتو بيريرا (79)، وللثاني سام سوريدج (34).

وحجز كراولي تاون (الدرجة الثالثة) مكاناً له بين الكبار، بفوزه على ستوك سيتي (الدرجة الأولى) بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

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وتستكمل المباريات الأربعاء بحسب البرنامج الآتي (بتوقيت غرينيتش):

(18:45) ولفرهامبتون - ريدينغ (أولى)

أوكسفورد يونايتد (ثانية) - وست هام يونايتد

برايتون - أستون فيلا

شيفيلد يونايتد - سندرلاند (ثانية)

بورتون ألبيون (ثانية) - بورنموث

ميلتون كينز دونز (ثانية) - ليفربول

تشلسي - غريمسبي تاون (ثالثة)

(19:00) مانشستر يونايتد - روتشدايل (ثانية)

ملخص مباراة كولشستر يونايتد وتوتنهام:

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث إند:

ملخص مباراة ارسنال ونوتنغهام فوريست:

ملخص مباراة ليستر سيتي ولوتون تاون:

ملخص مباراة ساوثمبتون وبورتسموث:

ملخص مباراة واتفورد وسوانسي سيتي:

ملخص مباراة إيفرتون وشيفيلد وينسداي: