كلوب مدرب ليفربول يتبرع بـ1% من راتبه للأعمال الخيرية بمساعدة ماتا

صرح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي انضمامه إلى جمعية “كومون جول” أو هدف مشترك، والتي قام بتأسيسها خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد.

أما عن شروط الانضمام للجمعية فهو التبرع بـ1% من الراتب لصالح الأعمال الخيرية وهذا ما قام به المدرب الألماني، وقد استطاع كلوب من الحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم، بالحفل الذي اقامته الفيفا The Bestوالذي أقيم في مدينة ميلانو الايطالية.

ومن جانبه أكد كلوب أنه انضم إلى الجمعية التي أسسها ماتا في 2017، والتي تهدف “إلى المساعدة في إحداث تغيير اجتماعي وتحسين الحياة” متابعا حديثه: “إنني فخور حقاً وسعيد بإعلان أنني اعتباراً من اليوم أصبحت عضواً في عائلة كومون جول”، جاء ذلك التصريح على هامش الحفل.

كما أضاف أن: “الجمعية بالطبع معروفة من البعض، وأما من لا يعرفوها فعليهم بالبحث عنها عبر جوجل، إنها واسعة.”