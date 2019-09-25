النشرة الرياضية.. الأهلي يشكو مرتضى منصور.. وأزمة جديدة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
في يوم بلا مباريات، شهد يوم الثلاثاء أحداثا هامة جاء أبرزها الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بجانب أزمة للدوري المصري محمد صلاح بعد قلة عدد نقاطه في حفل "الأفضل".
الخليج 365 يستعرض أبرز أخبار يوم الثلاثا الموافق 24 سبتمبر 2019:
شكوى من الأهلي لاتحاد الكرة ضد مرتضى منصور
الأهلي يوضح أسباب شكواه ضد مرتضى منصور
المحمدي يرد: هل منح صوته لصلاح؟
صلاح يؤكد عشقه لمصر برسالة حب عبر تويتر
اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن صوت مصر في "ذا بيست"
مجدي عبدالغني يتبرأ من أزمة صلاح في "ذا بيست"
شوقي غريب يكشف لمصراوي كواليس تصويته لصلاح في "ذا بيست"
عصام الحضري يوجه رسالة لمحمد صلاح بسبب "القلة الفاسدة"
الخليج 365 يكشف.. الجهاز المعاون للبدري في المنتخب.. وموعد الإعلان
"صلاح أولا".. مصدر لمصراوي: مسؤول التواصل مع "فيفا" أرسل التصويت
"النقاد الرياضيين" تخاطب الفيفا بشأن تصويت "ذا بيست": "دانيال ليس عضوًا"
شريف إكرامي: "صلاح من حقه يزعل" .. وماحدث حلقة في مسلسل العشوائية
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