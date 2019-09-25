شريف إكرامي: "صلاح من حقه يزعل" .. وماحدث حلقة في مسلسل العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى شريف إكرامي حراس مرمى النادي الأهلي، إن ماحدث لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من تجاهل خلال التصويت في حفل الأفضل The best يستدعي غضبه.

ممثل الإعلام المصري في التصويت بجائزة الأفضل التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصورة سنوية وضعه ثالثًا في اختياراته بعد زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس.

Advertisements

إكرامي، أضاف في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:" بالتأكيد صلاح من حقه أن يغضب حينما يشعر بالتجاهل وعدم الدعم، صلاح لديه مشكلة في أنه لا يشعر بدعم اتحاد الكرة والمسؤولين الرياضيين له".

وتابع إكرامي:"إحنا بعاد جدًا عن النظام، هناك عشوائية، شكلنا مضحك بينا وبين أنفسنا"، وماحدث حلقة لمسلسل العشوائية".

وأتم حارس الأهلي حديثه: "لكن هناك فرق بين اتحاد الكرة وبين المنتخب والجمهور، فما حدث مع صلاح يخص المسئولين فقط وليس الجمهور والمنتخب".