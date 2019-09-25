محمد يوسف: لن أعود للأهلي كرجل ثانٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد يوسف، المدرب العام السابق بالأهلي، عن اتخاذه قرار الرحيل عن القلعة الحمراء في فترتين سابقتين، مشيرًا إلى أنه يرفض فكرة العودة إلى النادي كرجل ثانٍ في الجهاز الفني للفريق.

وقال يوسف، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "فكرت في الرحيل عن الأهلي بعد كأس مصر أيًا كان مصير لاسارتي، كنت أريد الرحيل حتى لو استمر لاسارتي مدربا للأهلي".

وأضاف: "فكرت في الرحيل من قبل في فترتين سابقتين، الأولى عندما تم التعاقد مع لاسارتي، والثانية بعد تأجيل الدوري إلى ما بعد أمم إفريقيا، ولكني فضّلت البقاء حتى لا يُفهم قراري بشكل خاطئ".

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وأوضح: "عندما جاء لاسارتي ‏كان معه مساعدين، فمن المنطقي أن يكون المساعد رقم 2 في الجهاز الفني، راجعت خطواتي فهناك مدربين لم تصنع هذا التاريخ وترفض ‏العودة للوراء".‏

وأكمل: "وضعت احتمالات وتوقعت عدم وجود دور لي، لكن الإدارة تحدثت مع لاسارتي بأنني أملك خبرات كبيرة وشعرت بأنه ‏سيكون هناك تعاون، وأن المدير الفني لا يعمل بمفرده".‏

وتابع: "من الصعب قبول دور الرجل الثاني في الأهلي مجددا، خضت تجربة ورأيت مميزاتها وعيوبها والجميع أشاد بي بعد تلبيتي النداء أكثر من مرة في أي وقت، خاصةً حين قدت الفريق في فترات صعبة".

وأتم المدرب السابق للأهلي قائلا: "اكتسبت خبرات عديدة من عملي مع باتريس كارتيون ومارتن لاسارتي، لكن على سبيل المثال عملي كمدير للكرة لمدة ستة أشهر أثقلني بالخبرات وتعمقت أكثر في التفاصيل".