"النقاد الرياضيين" تخاطب الفيفا بشأن تصويت "ذا بيست": "دانيال ليس عضوًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف الكاتب الصحفي حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، تفاصيل مخاطبة الرابطة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن اختيار الإعلامي المصري هاني دانيال للتصويت في اختيار أفضل لاعب في العالم.

وقال "خلف الله" لمصراوي، اليوم، إن "هاني دانيال ليس عضوا برابطة النقاد الرياضيين ولا يعيش في مصر، ولا نعلم على أي أساس تم اختياره ممثلا للإعلام المصري".

وأضاف: تم اختيار هاني في السنوات الثلاثة الأخيرة ليصوت على الجائزة ولكننا لم نكن في مواقعنا، وبالتالي باعتبارنا الجهة الشرعية والمعترف بها، وجب علينا التدخل ومخاطبة الفيفا حتى يتم التنسيق بيننا في المرات القادمة بحيث يكون الاختيار قائما على التنسيق.

وكشف خلف الله، أن الرابطة خاطبت أيضا الاتحاد الأفريقي "كاف" في هذا الشأن، ومن المقرر أن يرسل غدا مخاطبة للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية حتى يخاطب فيفا بشأنه بأننا الجهة الرسمية المنوط التعامل معها.

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ولم يشارك في التصويت مدرب المنتخب المصري، أو قائد المنتخب، فيما شارك في التصويت ممثل مصري وحيد وهو الصحفي هاني دانيل.

ومنح "دانيال" صوته في المركز الأول السنغالي ساديو ماني، ثم كرستيانو رونالدو، ومحمد صلاح ثالثًا ليثير الجدل خلال الساعات الماضية.

وتحدث هاني دانيال، لمصراوي مؤكدًا عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأإسباني توج بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تفوقه في التصويت على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك.