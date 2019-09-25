بالفيديو.. ملخص الجولة الأولى من الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

افتتح الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية مشوارهما في النسخة الـ61 من بطولة الدوري المصري الممتاز عن موسم (2019-2020) بفوز الأحمر على سموحة والأبيض على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة (1-0).

ويدين الأهلي بالفضل في الفوز على سموحة إلى رمضان صبحي، بينما سجل المهاجم الصاعد مصطفى محمد هدف الثلاث نقاط للزمالك أمام زعيم الثغر.

وبدأت الجونة الأولى للدوري بفوز المقاولون العرب على طلائع الجيش (1-0)، والإسماعيلي على الجونة بنفس النتيجة، فيما اكتسح بيراميدز منافسه إنبي برباعية نظيفة.

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وفي يوم الأحد، فاز مصر المقاصة على أسوان بنتيجة (3-2)، الإنتاج الحربي على إف سي مصر (3-0)، طنطا على وادي دجلة (1-0)، قبل أن يتعادل المصري مع حرس الحدود (1-1).

ولم يتحقق التعادل السلبي في أي لقاء خلال الجولة الأولى، التي شهدت حالة طرد مبكرة كانت من نصيب النيجيري إيميكا إيزي لاعب المصري البورسعيدي.

الخليج 365 يستعرض ملخص الجولة الأولى للدوري في الفيديو التالي: