الزمالك يعلن مواجهة جينيرسيون بدوري الأبطال في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 :

أعلن نادي الزمالك مواجهة فريق جينيرسيون السنغالي في إياب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مباراة الزمالك وبطل السنغال ستقام يوم 28 سبتمبر المقبل دون أي تعديلات على الموعد.

الزمالك كان قد خسر مباراة الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف، ليصبح مطالباً بتحقيق الفوز بهدف نظيف للعبور إلى مرحلة المجموعات.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن المباراة ستشهد حضوراً جماهيرياً، دون الإشارة إلى عدد الجماهير التي ستدعم فريقه من اجل التأهل لمجموعات الأبطال.