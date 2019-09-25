بالفيديو.. إصابة جديدة لميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يستكمل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ظهوره الأساسي الأول هذا الموسم، حيث اضطر لمغادرة ملعب "كامب نو" بين شوطي مباراة فريقه أمام فياريال في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وكان برشلونة حقق فوزا ثمينا على فياريال بنتيجة (2-1)، وشهدت المباراة مشاركة ميسي، صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، منذ بدايتها مع الثنائي أنطوان جريزمان ولويس سواريز.

وتعرض ميسي لإصابة عضلية، لكنه تمكن من مواصلة اللعب بعد تلقي العلاج خارج الملعب، قبل أن يضطر المدرب إرنستو فالفيردي إلى إخراجه بين شوطي المباراة والدفع بالفرنسي عثمان ديمبلي في تبديل احترازي.

Advertisements

وكشفت تقارير صحفية أن ميسي يعاني من بعض الانزعاجات في ساقه اليسرى، بانتظار الاختبارات الطبية التي سيخضع لها اللاعب من أجل تشخيص الحالة.

ولم يكشف برشلونة حجم إصابة ميسي بشكل رسمي حتى الآن.

وقال جريزمان في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة عن إصابة ميسي: "شاهدت ما شاهدتم أنتم أيضًا، إنه يعاني من بعض الآلام الخفيفة ولم يكن لدينا الوقت الكافي للحديث معه، سنرى ما سيحدث".

يذكر أن ميسي شارك مع برشلونة كبديل في مباراتي بوروسيا دورتموند الألماني بدوري الأبطال وغرناطة بالدوري الإسباني، قبل أن يدون الليلة أول ظهور أساسي له ويصنع هدف جريزمان أمام فياريال.