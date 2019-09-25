"صلاح أولا".. مصدر لمصراوي: مسؤول التواصل مع "فيفا" أرسل التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تسليم مسؤول التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصويت شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وأحمد المحمدي قائد منتخب مصر بشأن اختيارات الأفضل في العالم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه أرسل لـ"فيفا" خطابا من أجل الاستفسار عن عدم ادراج صوت مدرب وقائد مصر بقائمة الأفضل في العالم بشأن لاعب ومدرب العام.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة لاعب العام، بينما حل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الرابع.

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وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "بعد رحيل مجلس إدارة هاني أبوريدة وإقالة خافيير أجيري، ثروت سويلم قال لشوقي غريب أنه مسؤول عن أي أمور تتعلق بالمنتخب الأول لحين تعيين جهاز فني جديد".

وواصل "بالفعل تم التواصل مع شوقي غريب وإرسال استمارة له لاختيار لاعب العام ومدرب العام، ونفس الأمر حدث مع أحمد المحمدي، الثنائي اختار محمد صلاح أولا ثم كريستيانو رونالدو ثم ساديو ماني".

واستمر "مسؤول التواصل مع الاتحاد الدولي وهو من لديه كلمة المرور من أجل التعامل مع أي أمر يخص سيستم الفيفا، أكد أنه قام بإرسال التصويت".

وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا بعدما كشف "فيفا" عن الملف الخاص بتصويت كل دولة بجوائز الأفضل، وتبين أنه لا يوجد أي صوت لمصر فيما يخص قائد المنتخب والمدرب.