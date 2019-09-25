انتصارات متوقعة للكبار في كأس الرابطة وخروج توتنهام

حققت الأندية الكبرى انتصارات متوقعة في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية يوم الثلاثاء، فيما ودّع توتنهام بشكل مفاجئ.

وفاز مانشستر سيتي حامل اللقب على مضيفه بريستون نورث إند 3-0 في مباراة حضرها قرابة 22 ألف متفرج.

ووقّع على ثلاثية مانشستر سيتي أمام الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية فعلياً (التشامبيونشيب) كلّ من ستيرلينغ والبرازيلي غابرييل جيسوس (19 و35) وليدسون بالخطأ في مرمى فريقه (42).

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من جهته انتصر أرسنال بخماسية بيضاء على ضيفه نوتنغهام فيرست من التشامبيونشيب، تناوب عليها البرازيلي مارتينلي (31 و90+2) وهولدينغ وويلوك ونيلسون (71 و77 و84).

وخرج الفريق اللندني الآخر توتنهام من ذات الدور بخسارته بركلات الترجيح أمام كولشيستير يونايتد من دوري الدرجة الرابعة فعلياً (4-3) إثر انتهاء المباراة بالتعادل بلا أهداف.

وفاز ليستر سيتي 4-0 على لوتون تاون من التشامبيونشيب، وكذلك فعل واتفورد على سوانسي سيتي 2-1 وإيفرتون أيضاً على شيفيلد يونايتد 2-0 فيما استعرض ساوثهامبتون أمام بورتسموث من الثالثة فعلياً وهزمه 4-0.