اتحاد الكرة يعلن حكام 4 مباريات بالجولة الثانية من الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الخميس والجمعة والسبت المقبلين، ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، على النحو التالي : الخميس 26 سبتمبر 2019 حرس الحدود ووادي دجلة : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وصبري إبراهيم حكماً رابعاً. انبي وطلائع الجيش : محمود البنا ويعاونه مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكماً رابعاً. Advertisements الجمعة 27 سبتمبر 2019 اف سي مصر وأسوان : وليد عبد الرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكماً رابعاً. السبت 28 سبتمبر 2019 المقاولون العرب وسموحة : أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعاطف حسين حكماً رابعاً.

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