برشلونة يهزم فياريال ويخسر ميسي للإصابة

حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه فياريال 2-1، لكنه خسر نجمه ليونيل ميسي للإصابة، اليوم الثلاثاء، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أنطوان غريزمان (6) وأرثر ميلو (15) ثنائية برشلونة، فيما جاء هدف فياريال عبر المخضرم سانتي كازورلا في الدقيقة (44).

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد فياريال عند 8 نقاط وتراجع إلى المركز الثامن.