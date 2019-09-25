سلة 2008 الأزرق بنات تهزم الجيش

استهل فريق نادي سموحة لكرة السلة مواليد 2008 الأزرق بنات Blue waves بقيادة الكابتن محمود علي مبارياته في دوري الميني والميكرو بتحقيق فوزه الأول علي نظيره الجيش 51/36 بعد لقاء قوي من نجمات سموحة المتألقات وسيطرة كاملة وإدارة فنية جيدة للجهاز الفني. تضم قائمة الفريق النجمات: ميريهان محمود وخديجة أشرف وجنه أحمد وجني وائل وجني فؤاد ونادين محمد وحبيبة وائل وجودي ناجي وجودي حسام وجاسمين ايمن وروميساء اسلام ولمي أحمد وليلي لازم ونورا عصام ونسمة خالد ونورين إسلام ونوراي وسام وزينه محمد وسارة ايهاب وملك عبد الفتاح. وسارة ايهاب وملك عبد الفتاح. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن محمود علي مدرب والكابتن أميره حبشي إداري والكابتن نعمه محمود مدير اداري تحت إشراف الكابتن أيمن ابراهيم المدير الفني للقطاع والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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