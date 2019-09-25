لقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة بقيادة الكابتن أيمن مطراوي المدير الفني خسارة ودية أمام نظيره الأهلي 101/87 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة نادي سموحة بعد لقاء قوي بين الفريقين. تضم قائمة الفريق النجوم: مروان سرحان وأشرف ربيع وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العنين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تريبس وروؤف الصفوانى ومحمد القوصى وعمر عزب ومحمد عماره والمحترف الأمريكي جيمس إدوار والصاعد عبد الرحمن سمير(تحت 20 سنه). وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العنين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تريبس وروؤف الصفوانى ومحمد القوصى وعمر عزب ومحمد عماره والمحترف الأمريكي جيمس إدوار والصاعد عبد الرحمن سمير(تحت 20 سنه). بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مدير فنى والكابتن محمد رزق مدرب عام والكابتن أحمد درويش مدرب والدكتور تامر إبراهيم طبيب والدكتورمحمد جمال مدرب الأحمال والكابتن محمد ذكريا إداري والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كره السله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة سموحة تخسر أمام الأهلي وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.